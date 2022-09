VIDEO: Kenta se autodenomina el “depredador” de Survivor México.

Cuchao se convirtió en el reciente eliminado de Survivor México tras pelear en el Juego de la Extinción contra Kenta. Ambos participantes tuvieron que transportar una pelota por encima de una red, usando únicamente sus dedos.

Sin embargo, Kenta se convirtió en el absoluto ganador de la noche, alargando su estadía de cara a la Gran Final. El participante se ha dicho orgulloso de ser un “depredador”, pues considera que ha eliminado a varios participantes de esta temporada.

“Es como un placer culposo sacar gente de Survivor México. Soy como un depredador, ya llevo a Cathe, Cata, mi querido David y ahora a Cuchao. Uno menos en la lista, vamos a ver cuántos más”, expresa el modelo en el reciente avance de Survivor México.

En Survivor México las reglas cambian, por lo que se ha acabado el Concejo Tribal para dar paso a los Juegos de Inmunidad. Los ganadores de esta prueba fueron Cyntia, David y Julián, por lo que no tuvieron que preocuparse.

El duelo se disputó entre Kenta y Cuchao, siendo este último el eliminado de la noche tras dejar caer de una pelota al suelo. Kenta sacó ventaja del error y pudo completar la prueba en tiempo y forma para salvarse.

Kenta protagoniza alianza con Nahomi

Mientras Julián protagonizó una alianza con Cuchao, Kenta prefirió aliarse con Nahomi de cara a la Gran Final. El participante ha dejado claro que no piensa rendirse en los últimos días de Survivor México: “Aquí estoy de vuleta. Les dije que no me iba a ir”.

Por si fuera poco, el participante aprovechó para burlarse de la eliminación de Cuchao el día de ayer: "¡Ay! Se fue Cuchao... bueno lo saqué, perdón”.

