Kenta envía fuerte mensaje a Yusef tras polémica en Survivor México.

Survivor México coronó a Julián Huergo como el absoluto ganador del reality show de supervivencia, pues logró llegar al último día de la competencia en medio de polémicas estrategias.

El amante de los videojuegos no llegó solo, pues también vivió el último día de Survivor México junto a Nahomi y Kenta. Los tres participantes se sometieron a la votación del público, siendo Julián el campeón de la tercera temporada.

Julián, Nahomi y Kenta vivieron tensos momentos a lo largo de la contienda, uno de los más sonados fue la estrategia junto a otros sobrevivientes para eliminar a Yusef.

El biólogo fue eliminado sin realizar un Juego de la Extinción, pues todos los sobrevivientes votaron por él sin dejarle otra opción.

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Kenta rompe el silencio sobre Yusef

La participación de Yusef en Survivor México incomodó a más de uno, pues incluso fue acusado de robar alimentos a lo largo de la competencia.

Sin embargo, nuevos detalles han salido a la luz tras darse por concluida la tercera temporada de Survivor México, pues Kenta ha roto el silencio sobre todo lo sucedido.

El modelo confesó que el biólogo no fue el único que robó alimentos dentro del refugio, pero sí le echaron toda la culpa. Kenta dijo que él se quedó con una bolsa de nueces y una manzana, pero nunca confesó su acción.

"Ya después pediré perdón, pero en ese momento para mí era muy valioso porque era energía, pero la verdad mi estrategia fue tomar algo ajeno porque robar se escucha muy feo", dijo en una entrevista con TV Notas.

El finalista dijo que se creó la estrategia en contra del biólogo por ser uno de los hombres más fuertes, pues incluso mostró mucho control emocional en toda la temporada.

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