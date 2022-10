Survivor México: ¿Cómo reaccionó David Ortega a la ruptura de Cyntia?

Survivor México llegó a su fin; sin embargo, los sobrevivientes siguen dando de qué hablar y en esta ocasión tocó el turno de David Ortega, quien así reaccionó al rompimiento de Cyntia Cofano con su novio.

CYNTIA COFANO

Recordemos que, en su momento, la guapa argentina expresó que tenía un romance con Martín Meinardi, quien fue su mayor inspiración a lo largo de la temporada del reality de supervivencia, no obstante, su historia de amor llegó a su fin.

Cofano confirmó su rompimiento con Martín a través de sus historias de Instagram. “Esto es lo más que me preguntan y se los voy a responder para que ya se termine el tema. No tengo más novio, terminamos bien, la verdad es que nos queremos mucho y por respeto les pido que dejen de mandarle mensaje a él y a mí preguntándome por eso”, dijo en una ronda de preguntas.

“Estoy bien, pero por lo que les conté recién, no estoy súper feliz, claramente, pero bueno, voy a estar mejor y gracias por estar ahí”, lamentó la exparticipante de Survivor México.

Cabe mencionar que, mucho se habló de un posible romance entre Cyntia y David Ortega, quienes conformaron una de las amistades más sólidas y leales a lo largo de la temporada que recién terminó y dejó como gran vencedor a Julián Huergo.

Por ello, las especulaciones no se hicieron esperar y de inmediato salió a colación David Ortega, quien se especuló habría sido la causa del rompimiento de Cyn con su novio, pero la creadora de contenido negó tener una relación con su mejor amigo de Survivor México.

“David llegó en el momento en el que yo me quedé solita, porque vino Yus a Jaguares de vuelta y nada, tuvo una relación ahí con Viri y obviamente yo lo súper entendía, pero me sentía sola. Me quedé sola con David y nos fuimos haciendo cada vez más amigos, entonces nada, ahí una cosita es gigante y fue lo que pasó, de verdad somos amigos”, dijo en una plática con Chicken Muñoz.

¿Cómo reaccionó David Ortega? Después de que Cyntia Cofano confirmara su ruptura con Martín Meinardi, los fans de Survivor México y de Cyn acudieron a las redes sociales de David Ortega para ver si había algún comentario al respecto, pero hasta ahora no ha dicho nada y se ha mantenido muy hermético.

Su última publicación son una serie de selfies, mismas que acompañó con el siguiente mensaje: “No hay diferencia entre el arte y la vida, quien no hace de su vida arte, no ha comenzado a vivir”.