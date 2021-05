Survivor México: Luis Ángel sorprende con mensaje para Kristal Silva.

Luis Ángel sorprendió con un mensaje para Kristal Silva, quien se encuentra en Survivor México. El prometido de nuestra querida presentadora dice que ella disfruta de su estancia en el reality show y se encuentra en los últimos detalles de la preparación de su boda.

Luis Ángel habla sobre el amor de su vida Kristal Silva

EXCLUSIVA. Luis Ángel dijo todo lo que pasó sin su novia Kristal.

El novio de la exreina de belleza confesó que esta separación temporal por su participación en la dura competencia, es un reto más del futuro matrimonio que les espera. Así que románticamente se dirigió a la cámara de Venga la Alegría y le dijo: “Te amo”.

Si bien, Luis Ángel reconoce que en un principio se preocupaba porque su prometida no come bien, no duerme bien y está en una situación extrema, ahora está tranquilo porque ella ya le dijo que lo disfruta mucho.

Kristal Silva ya le pidió más mesas para la boda

Kristal Silva ya le pidió más mesas para la boda a Luis Ángel, pues con su experiencia en el reality de supervivencia más duro, ya tiene nuevos invitados para la esperada ceremonia.

El joven confesó que él está eligiendo las flores y otros detalles mínimos de la boda en los que no habia querido involucrarse, pero espera que a su novia le gusten.

