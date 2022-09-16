Nahomi lanza atrevido piropo para David en Survivor México.

Desde Survivor México, los participantes gritaron "¡Viva México!" en este 15 de septiembre, fecha muy importante para los mexicanos que marca el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país.

Los sobrevivientes compitieron por deliciosos antojitos mexicanos y margaritas, además de expresar el amor que sienten por México. David Ortega no pudo evitar recordar los platillos típicos y la calidez de nuestra gente, pero además felicitó a su mamá por el día de su cumpleaños.

"Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho México son los tacos, el Ángel de la Independencia, el tequila, la fiesta, calidez... pero este día 15 de septiembre es el cumpleaños de mi mamá. Le quiero mandar un abrazo y un beso", expresó el participante.

Todos sus compañeros felicitaron a la mamá de David; sin embargo, Nahomi aprovechó para demostrar su amor al querido participante.

"¡Felicidades, suegra!", gritó Nahomi, dejando entrever que siente una atracción indiscutible por el rubio.

Todos los participantes rieron ante el comentario de Nahomi, incluso Warrior lanzó un divertido comentario al respecto: "La suegra de México... felicidades a tu mami".

Te puede interesar: Survivor México: ¿Quién es el amor de Nahomi? (VIDEO)

Nahomi ya no oculta su amor por David

No es la primera vez que Nahomi muestra su amor por David Ortega, pues recordemos que en la fiesta de la fusión, la participante presentó al sobreviviente como "el amor de su vida".

A pesar de las exigencias de Survivor México, algunos han tenido la oportunidad de abrir sus corazones para el amor. Tal es el caso de Yusef, quien en su momento protagonizó un romance con Viridiana dentro de nuestro reality show.

Los participantes han protagonizado todo tipo de sentimientos dentro del reality show de supervivencia, y el amor no se ha quedado atrás en las tierras de Survivor México.

También te puede interesar: Yusef tiene íntima plática con Nahomi en Survivor México. ¿Qué pasa?