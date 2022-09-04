Survivor México: ¿Quién es el amor de Nahomi? (VIDEO)

Hemos llegado al momento más esperado dentro de Survivor México, pues todos los sobrevivientes sueñan desde el primer día en ser parte de la Fusión y ahora son pocos los que tienen esa oportunidad.

Programa 45 | 3 de septiembre 2022 | Extinción en Survivor México.

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Luego de un polémico plan entre integrantes de varias tribus lograron sacar a Jacky, quien se había convertido en una de las participantes más polémicas desde su llegada, pero que había logrado sacar a más de uno de Survivor México para sorpresa de varios.

Tras su eliminación, todos los integrantes que quedan en Survivor México tienen que hacer una nueva estrategia y alianza para poder seguir sobreviviendo y buscar ser el ganador o ganadora de los dos millones de pesos.

Las nuevas reglas dentro de Survivor México.

Luego de lograr su cometido y ser parte de la Fusión de Survivor México, los integrantes de todas las tribus celebrarán juntos una fiesta encabezada por nuestro querido Warrior.

Sin embargo, eso no es todo, pues ahora todos tendrán la oportunidad de ser los capitanes que van a ser los que llevarán las riendas de la Fusión en Survivor México.

Dentro de todo lo que hablaron en su pequeña reunión, Nahomi sorprendió a todos al revelar al amor de su vida en plena celebración por ser parte de la Fusión.

La noticia dejó a todos sin palabras, pues la integrante de los Halcones nunca había hablado de su vida sentimental y ahora rompió el silencio con sus compañeros.

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Mientras todo eso pasaba, se concretó una nueva alianza para poder eliminar a Yusef en la siguiente semana, pues nadie se encuentra muy contento con la participación del líder de los Jaguares en la Fusión.

