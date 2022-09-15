Yusef tiene íntima plática con Nahomi en Survivor México. ¿Qué pasa?

Survivor México está a punto de poner en juego el Collar de Inmunidad Individual, pues todos quieren estar a salvo. Uno de los más interesados en ganar el incentivo es Yusef Farah, quien está en la mira de toda la tribu para ser enviado al Juego de la Extinción.

Y es que, algunos participantes de Survivor México se han unido para intentar eliminar al biólogo, tal es el caso de Cuchao, Kenta y Julián.

Ante las alianzas y conspiraciones en su contra, Yusef quiere hacer todo lo posible para buscar aliados que lo apoyen de cara a la Gran Final.

Es bien sabido que Cyntia y David Ortega están de su lado, pero ahora busca aliarse con Nahomi para hacer un equipo más fuerte.

Nahomi es otra de las participantes más poderosas de la temporada, por lo que Yusef considera que ella también está en riesgo de ser mandada al Juego de la Extinción.

"Siento que tú y yo estamos en riesgo", declaró el biólogo, alentando a Nahomi a unirse para ser más fuertes de cara a la recta final.

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Nahomi reacciona a las palabras de Yusef

Yusef es contundente con sus declaraciones, pues sigue sin tener miedo ante las alianzas en su contra: "Si tenemos que estar, estamos. Y si tenemos que competir, competimos. Punto".

Por su parte, Nahomi se ha mostrado confundida ante las declaraciones de Yusef, pues sabe que es una rival muy fuerte como para ser enviada al Juego de la Extinción.

"No sé que vaya a pasar, me confunde toda la situación", dijo la participante, quien no se ha jugado su estadía dentro de Survivor México en todo lo que va de la temporada.

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