“No tienes la boca para mencionar a mi mamá": Nahomi estalla contra Cathe.

Los ánimos se encendieron en el Concejo Tribal dentro de la semana final de Survivor México, después de que Nahomi no permitió que Saadi y Cathe nombraran a su madre.

Este sábado platicamos con Saadi, recién eliminada de Survivor México.

Y es que cuando discutían sobre quién mentía, Cathe le pidió a La China que no jurara por su madre, a lo que Nahomi respondió fuirosa.

“No menciones porque no tienes la boca para mencionar a mi mamá. Saadi me dijo a mí, sé que es tu hija, pero la vamos a tener que votar”.

La finalista de Survivor México dejó claro que no permitirá que la pinten como la mala de la historia. “Ahora la mala es Nahomi, cuando yo fui quien animé a todos, no me voy con la conciencia sucia por lo que hice”.

“Yo estoy tranquila, esto fue un juego. No me siento mal con lo que hice, yo jugué mi juego, no le hice daño a nadie”, agregó.

Nahomi finalmente señaló que supo navegar a lo largo de los 100 días y con grandes triunfos fue la primera que consiguió su pase a la final donde competirá contra Julián y Kenta por el triunfo en el reality más demandante de la televisión mexicana.