Survivor México: Así planea Nahomi la eliminación de Jacky.

Jacky continúa causando controversia en Survivor México, luego de que su tribu asegurara que no aporta nada en el refugio, no cocina y se levanta tarde.

Jacky impacta a la tribu Halcón con petición especial Survivor México.

La presencia de Jacky ha comenzado a incomodar a Los Otros, quienes han optado por darle menos porción de comida en el refugio.

Sin embargo, Nahomi de la Tribu Halcón también ha confesado su disgusto por la participación de Jacky en Survivor México, así que no quiere verla en la fusión.

Nahomi habló con toda su tribu para crear un plan y así sacar a Jacky de Survivor México. La China quiere aliarse con Los Otros para sacar a la influencer en el próximo Juego de la Extinción.

Nahomi tampoco descarta utilizar un tótem para cambiar el rumbo Survivor México, pero menos para apoyar a Jacky tras su poca aportación en la competencia.

Nahomi asegura que ya tiene pactado su plan con Ale Saadi, así que solo sería cuestión de tiempo para dar marcha a su plan.

Jacky siente la indiferencia de su tribu

Jacky confiesa que se ha dado cuenta del rechazo de su tribu, pero ella se considera una mujer muy fuerte para llegar a la fusión de Survivor México: “Viene fusión y ahí vermos quién es más fuerte. Yo no necesito aliados, jugaré mis cartas”.

“No estoy segura qué sensación les estoy causando a las niñas, si son celos o es envidia. Ya se han dado cuenta que no solo soy bonita, sino también soy inteligente. Yo nunca he dicho nada, pero eso no significa que desde el día uno que estoy en la tribu a mí me dan menos comida”, declaró.

Por su parte, Saadi piensa que Los Otros solo deben estar conformados por Kenta, Catalina, Julián y ella, excluyendo a Jacky de su lista.

