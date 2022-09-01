Jacky está dispuesta a ganar ¿con trampa? en Survivor México.

Jacky no deja de causar polémica desde su llegada a Survivor México, pues ahora asegura que está dispuesta a ganar con trampa como Jaguares y Halcones.

Luego de que Halcones ganaran la villa con supuesta trampa, la influencer quiere romper las reglas de la competencia para ganar futuras recompensas: "¿Están listos para jugar y hacer trampa? Ya no podemos seguir jugando limpio, la neta son muy inocentes ustedes. Sus amigos, contrincantes, enemigos y rivales en la cancha son unos tramposos".

Kenta fue uno de los que apoya la decisión de Jacky, mientras que Ale Saadi confiesa que ella nunca ha jugado con trampa y prefiere seguir así.

"O jugamos haciendo trampa o nunca vamos a ganar... ellos si tienen la oportunidad lo van a hacer", expresó Jacky a los integrantes de su tribu para después declarar "De la buena onda no comemos, ni modo, nos toca hacer trampa".

La influencer está dispuesta a todo para ganar una noche en la villa, alimentos o cualquier incentivo puesto en juego en Survivor México: "Estamos jugando contra dos tribus que se la pasan haciendo trampa".

Te puede interesar: Survivor México: El contundente mensaje de Jacky a sus compañeros y rivales.

¿Los Otros tienen los mejores cuerpos de Survivor México?

En una íntima plática con los integrantes de su tribu, Jacky hizo reír a todos al revelar que Los Otros tienen los mejores cuerpos de todo Survivor México.

"Somos la tribu con cuerpower porque yo veo en otras tribus que se les asoman las carnes. Nosotros estamos fit nunca fat. Nos han servido estas tres semanas de no comer nada", contó

"Nos alimentamos de cosas mejores como el orgullo... con orgullo nos ganamos el tótem grupal, el collar de inmunidad individual y cosas así que nos dan algo más que gordura", expresó.

Una vez en la ceremonia, Jacky refrendó que Los Otros son participantes muy apuestos: "Tenemos unos cuerpos perfectos".

También te puede interesar: Survivor México: Jacky se le va a la yugular a Nahomi, ella le responde.