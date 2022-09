Survivor México: Nahomi protagoniza los memes en una noche polémica.

La noche de Survivor México, que vive su semana final, tuvo una de sus emisiones más intensas tras la discusión que protagonizaron Nahomi, Cathe y Saadi.

Sobrevivientes creen que la estrategia de Nahomi solo era utilizarlos.

Y es que las participantes que fueron eliminadas en días recientes dejaron claro que La China fue la gran villana por las estrategias que tomó para llegar más lejos que el resto.

“Definitivamente cambiaron muchas cosas, cuando salí y vi entrevistas de muchas personas, incluso cuando hablaban de mí, yo ya no estando, me decepcioné. Creo que esa es la palabra, decepción, porque ya cuando ellos salgan se van a dar cuenta; que busquen cuando yo hablé mal de ellos; me refiero a Nahomi y a Kenta”, señaló Cathe.

En tanto, Nahomi alzó la voz y pidió respeto para la mujer que le dio la vida, además de que dejó claro que en ningún momento traicionó el juego: “No menciones porque no tienes la boca para mencionar a mi mamá. Saadi me dijo a mí, sé que es tu hija, pero la vamos a tener que votar”.

Y agregó: “Ahora la mala es Nahomi, cuando yo fui quien animé a todos, no me voy con la conciencia sucia por lo que hice. Yo estoy tranquila, esto fue un juego. No me siento mal con lo que hice, yo jugué mi juego, no le hice daño a nadie”, agregó.

En redes sociales no pasó desapercibido este suceso, por lo que se hicieron presentes los tradicionales memes.

#SurvivorConcejo

Nahomi: que sea lo que dios quiera.

Dios y todo México: pic.twitter.com/HVzMNUe284 — Yippie kayak, other buckets! (@paaams) September 28, 2022