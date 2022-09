“Crean en mí": Nahomi tras polémica con Saadi y Cathe. (VIDEO)

Survivor México reunió a los finalistas con algunos eliminados de la competencia en un Concejo Tribal que nadie esperaba. Los concursantes se vieron frente a frente para resolver sus diferencias, aunque el foco se centró en Nahomi, Cathe y Saadi.

Sobrevivientes cuentan su experiencia con huracán en Survivor México.

Las tres participantes se enfrentaron la noche de ayer para limar las asperezas, aunque no llegaron a ningún acuerdo. Cathe y Saadi expusieron las supuestas mentiras de Nahomi, quien negó ser la persona que pasaba información fuera de la tribu.

Ambas acusaron a La China de traicionar a varios participantes, a quienes les había jurado lealtad durante toda la temporada. Por su parte, ella negó cualquier acusación en su contra.

Los ánimos subieron de tono; sin embargo, Warrior amenizó la situación tras dar a conocer que las votaciones finalmente están abiertas para elegir a Nahomi, Kenta o Julián como posible campeón.

Te puede interesar: Survivor México: Nahomi protagoniza los memes en una noche polémica.

Nahomi no quiere perder la confianza del público

Nahomi no quiere que la pelea con Cathe y Saadi afecte su reputación, por lo que manda este mensaje a los televidentes que tendrán la última palabra en la Gran Final de Survivor México.

“Yo le pido a toda la gente que crea en mí, que me voten, y me voten, y me voten hasta que se les acaben los dedos. Ahora si que gane quien el público decida”, expresó Nahomi en las adversidades del refugio.

La China se considera una ganadora por el simple hecho de llegar a la Gran Final junto a Kenta y Julián, aunque no deja de soñar con ganarse los 2 millones de pesos: “Ya ganamos los tres al estar aquí... aunque no fue nada fácil”.

No te pierdas la Gran Final de Survivor México a las 7:30 de la noche el próximo viernes 30 de septiembre por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Saadi contraataca y exhibe a Nahomi: “Qué mal se está viendo” (VIDEO)