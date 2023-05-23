Survivor México: Así fue la polémica entre Nahomi y Natalia por una agresión.

Luego de varios meses de espera, los millones de fans han tenido la oportunidad de ver el primer episodio de la nueva temporada de Survivor México, donde los Dominantes quieren demostrar su experiencia.

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Los Dominantes comenzaron imponiéndose, pues lograron llegar primero y quedarse con todo lo recolectado en el camino al punto de encuentro. Además, la experiencia se notó al momento de levantar el refugio y poder encender el fuego.

Por su parte, los Elegidos tenían la esperanza de recuperar el terreno perdido en el primer enfrentamiento, donde estuvieron en desventaja y al ser a un solo punto poco pudieron hacer para ganar las herramientas.

Primera pelea entre Elegidos y Dominantes

El momento que los fans estaban esperando, el primer juego de contacto entre los sobrevivientes, donde las cosas se salieron de control en la disputa por tener una victoria más.

El juego trataba de separar al contrario de un tronco y llevarlo a otro, donde tenían que engancharlo, pero en el camino muchas cosas podían pasar y así fue.

El primer punto fue para los Dominantes, pero en el segundo enfrentamiento hubo varios contactos que no están permitidos en el juego, situación que encendió la polémica, ya que los sobrevivientes de ambos equipos se hicieron de palabras.

Al final, el punto fue arrebatado a los Dominantes por cometer faltas, por lo que en la repetición los Elegidos se quedaron con el triunfo, lo que incrementó la polémica y las disputas entre todos.

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Nahomi y Natalia incrementaron la polémica, pues en el siguiente duelo la integrante de los Dominantes terminó con sangre en el dedo, por lo que el duelo tuvo que ser declarado empate y comenzar uno nuevo.

Sin duda, la competencia ha comenzado con gran intensidad, aunque la experiencia está jugando un papel clave.

