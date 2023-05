Survivor México 2023: Ver en VIVO el estreno de la nueva temporada.

La larga espera ha terminado, esta noche regresa Survivor México con una temporada que sin duda será un éxito, ya que es el reality de supervivencia más exitoso de la televisión mexicana.

Ellos son los 10 Dominantes que vuelven a Survivor México.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de Survivor 2023?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, por lo que este lunes 22 de mayo podrás ver la nueva temporada de Survivor México, la cual contará con la presencia de 10 participantes que estuvieron en ediciones anteriores.

Te puede interesar: Survivor México: Ellos son los participantes para la nueva temporada.

¿Quiénes son los participantes de la nueva temporada de Survivor?

Para esta edición, habrá dos tribus, las cuales llevarán por nombre “Dominantes” y “Elegidos”.

Dominantes

Aranza Carreiro

Pablo Martí

Kenta Sakura

Ale Saadi

Ximena Duggan

Gary Centeno

Javi Vazquez

Jero Palazuelos

Bárbara Falconi

Nahomi Mejía

Elegidos

Aarón , arquitecto.

, arquitecto. Marina , Sobrecargo.

, Sobrecargo. Magdalena , contadora.

, contadora. Sergio , entrenador personal.

, entrenador personal. Jessica , diseñadora de modas.

, diseñadora de modas. Óscar , abogado.

, abogado. Bibiana , emprendedora.

, emprendedora. Natalia , instructora de defensa personal.

, instructora de defensa personal. Keving , clavadista de la quebradita.

, clavadista de la quebradita. Eduardo, perforador petrolero.

¿Quién es el conductor de Survivor México 2023?

Para conducir esta aventura necesitamos una voz que nos acompañe día con día. Carlos Guerrero, mejor conocido como el Warrior, será el encargado de guiar a las tribus.

¿En dónde se graba Survivor México?

Las tierras y playas de República Dominicana son el lugar donde se graba Survivor México, ya que son el sitio ideal para sobrevivir a la naturaleza.

¿Cuál es el premio del ganador de Survivor México?

Apenas inicia la aventura; sin embargo, al final solo habrá un ganador, quien además de adjudicarse el collar como el gran sobreviviente, podrá realizar sus sueños con un premio económico.

¿Cómo ver gratis el estreno de la nueva temporada de Survivor México?

No te pierdas el estreno de Survivor México esta noche a las 8:30 p.m. por la señal de Azteca UNO, además únete a la conversación en redes sociales.