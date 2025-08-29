Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy viernes 29 de agosto?

Estamos llegando al momento más esperado de la temporada en Survivor México, ya que muy pronto vamos a conocer al gran ganador del Collar Sagrado y los dos millones de pesos que se va a llevar el superviviente ganador.

La competencia está en su punto más importante, donde todos y cada uno de los supervivientes están mostrando su mejor versión para poder seguir en la lucha por llegar a ser uno de los tres finalistas. Aunque los fans tienen a sus preferidos, todo va a depender de lo que los participantes hagan para poder seguir.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Quién es el eliminado de hoy martes 26 de agosto?

¿Quién es el eliminado de este viernes 29 de agosto de Survivor México?

La noche de ayer fue una de las más intensas en lo que va de la temporada en donde Sergio fue el ganador del Collar de Inmunidad Individual. Finalmente, tras una serie de retos en donde los supervivientes conocieron sus límites, Tadeo tuvo que apagar su llama y despedirse del sueño de ganar Survivor México.

Este viernes vamos a conocer a un eliminado más, quien no podrá estar en la gran final del domingo en Survivor México, aunque todo está en el aire en estos momentos, pues el futuro va a depender de lo que hagan en el terreno de juego Kenta Sakurai, Sargento Rap, Sergio Torres y Esmeralda Zamora, quien puede repetir como ganadora del Collar Sagrado.

También te puede interesar: Survivor México 2025 | Mejores Momentos | ¿Tadeo a la final?

¿A qué hora y dónde ver Survivor México?

Esta noche de emociones en Survivor México va a ser una de las más intensas y emotivas, por lo que tienes una cita en punto de las 19:30 horas. La transmisión la podrás seguir por la señal de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en el sitio web de TV Azteca.

