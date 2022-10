VIDEO: Cyntia Cofano confirma ruptura tras Survivor México.

Survivor México dejó ver los duelos más trepidantes, aunque también formó algunas amistades en toda la contienda. Una de las alianzas más sonadas fue la de Cyntia Cofano y David, quienes demostraron mucha lealtad dentro de la competencia.

Cyntia Cofano revela desgarradores detalles de su infancia a su tribu.

Recordemos que, en su momento, la bella argentina expresó que tenía un noviazgo con Martín Meinardi, quien fue su mayor inspiración a lo largo de la temporada.

Sin embargo, toda historia de amor llega a su final, pues Cyntia confirmó su rompimiento de Martín a través de sus historias de Instagram.

“Esto es lo que más me preguntan y se los voy a responder para que ya se termine el tema. No tengo más novio, terminamos bien, la verdad es que nos queremos mucho y por respeto les pido que dejen de mandarle mensajes a él y a mí preguntándome por eso”, dijo en una ronda de preguntas y respuestas.

La exparticipante de Survivor México lamentó su ruptura sentimental de esta manera : “Estoy bien, pero por lo que les conté recién, no estoy súper feliz, claramente, pero bueno, voy a estar mejor y gracias por estar ahí".

Cyntia Cofano habla de su ruptura sentimental

Mucho se habló de un posible romance entre Cyntia y David Ortega, y esto habría sido la causa de ruptura de la argentina. Sin embargo, la creadora de contenido negó cualquier noviazgo con su gran amigo de Survivor México.

“David llegó en el momento en el que yo me quedé solita, porque vino Yus a Jaguares de vuelta y nada, tuvo una relación ahí con Viri y obviamente yo lo súper entendía, pero me sentía sola. Me quedé sola con David y nos fuimos haciendo cada vez más amigos, entonces nada, ahí una cosita es gigante y fue lo que pasó, de verdad somos amigos”, dijo en una plática con Chicken Muñoz.

