Escándalo: Rogelio mete proteína en polvo a Survivor México.

Survivor México vivió uno de los momentos más tensos esta noche, luego de que Gabo Cuevas reveló que Rogelio metió proteína en polvo a la competencia.

Rogelio rompió las reglas en Survivor, Gabo y Yusef lo confrontaron.

Rogelio habría preparado atole de coco para todos los integrantes de la tribu Jaguar, pero no mencionó que cada vaso contenía una dosis de proteína en polvo.

Algunos de los sobrevivientes de la tribu amarilla tuvieron dolor de estómago y diarreas, pero jamás se enteraron que fueron engañados.

“Todos hicimos uso de ella, espero que tengan la responsabilidad de decir que la consumieron. Las porciones fueron para todos igual. Acepto mi parte, yo no los obligué, pero todos hicieron uso de ella”, dijo el concursante.

Rogelio dijo que ingresó la bolsa de proteína desde el día uno de la competencia y la escondió para después compartirla con todos sus compañeros.

Por su parte, Yusef también reveló que tuvo las intenciones de meter su propia proteína a la competencia, pero se arrepintió en el último momento.

"Él nos quiso engañar con el atole de coco. Yo no la metí, que me revisen y que chequen. Yo iba a meter, pero no la metí. Yo hablé con mi terapeuta y me dijo ‘no hagas trampa’. Yo lo confronté", se defendió Yusef.

Rogelio es acusado de hablar con sus familiares desde el exterior

Gabo también confesó que Rogelio no se perdió en la selva en la primera semana de Survior México, sino que habló con su mamá a través de un “explorador” que se encontró.

“Es mentira. Yo no he hablado con mi mamá en lo más mínimo”, se defendió Rogelio ante las acusaciones.

Warrior fue contundente ante toda la polémica y adelantó que habrá consecuencias graves para los responsables.

“Tendré que tomar una decisión... estoy decepcionado. Habrá consecuencias graves en lo que investigamos qué sucedió", dijo el presentador.

