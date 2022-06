Survivor México: Cathe revela a Javier Ceriani todo sobre su abuso.

Cathe abrió su corazón de nueva cuenta en Survivor México, pero esta vez lo hizo en el campamento junto a Javier Ceriani. Tal como en su momento lo hizo con Tefi Valenzuela, la actriz recordó uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal.

“Intentó violarme... no lo logró hacer porque me safé y me encerré en un cuarto”, contó la integrante de la Tribu Halcón al periodista argentino.

Cathe López cuenta que pasó un momento muy difícil en su vida.

Cathe se acercó a Javier Ceriani para contarle su historia de abuso que vivió hace cinco años, así que este último escuchó atento a su compañera de equipo: “A Cathe hay que acompañarla, a todas las víctimas hay que acompañarlas”, dijo a las cámaras de nuestro reality show.

Cathe considera que puede ser una mujer que inspire a otras a alzar la voz y a no quedarse calladas en casos de abuso.

“Me acerqué a Ceriani por su experiencia y porque sé quién es. Fue algo muy fuerte aunque yo lo minimicé. Él me ahorcó y me estaba dejando sin respirar. Sé que no soy la única mujer que pasa este tipo de cosas. Hay muchas mujeres que tienen miedo a hablar o a que las juzguen y siempre les dicen que es su culpa”, declaró.

Te puede interesar: Survivor México: Cathe López cuenta su historia de abuso a Tefi.

Cathe abre su corazón en Survivor México

Esta tercera semana de Survivor México inició con los sentimientos de flor de piel, ya que Cathe López recordó uno de los momentos que marcó su vida. Todo sucedió antes de la prueba por los suministros, donde habló con Ceriani.

“No fue mi pareja, pero vivimos una situación fea. Quería preguntarte qué pasaría si después de muchos años, esto ya tiene cinco años, yo habló. ¿Aún se puede denunciar? ¿Qué crees qué pase conmigo? ¿Qué podría yo hacer?”, expresó a Ceriani.

Javier Ceriani se comprometió a apoyar a su compañera Cathe cuando ambos estén fuera de Survivor México.

También te puede interesar: VIDEO: Rogelio explota contra Yusef en Survivor México.