Survivor México: Saadi es eliminada de la competencia y desata memes.

Survivor México se encuentra en la etapa de fusión y con esto llegan nuevas estrategias. Solo un participante se convertirá en el ganador de 2 millones de pesos y obtendrá el título de campeón o campeona del reality show de supervivencia más exigente.

Eliminada de Survivor México del 29 de julio 2022, Alejandra Saadi.

Por otra parte, el Concejo Tribal se ha convertido en el lugar para exponer todo lo sucedido durante la semana, por esta razón Saadi ha roto el silencio para hablar de su tótem robado.

Luego de que Gabo Cuevas robó el tótem de Saadi, la participante piensa que el reportero de espectáculos actuó en alianza con Yusef.

“Yo a Yusef lo estimaba mucho, siempre lo defendía”, dijo Saadi en el Concejo Tribal exponiendo la supuesta estrategia de Yusef y Gabo.

El biólogo asegura que ha jugado limpio y que está satisfecho con su participación dentro de nuestro reality show: “Yo no me voy a enganchar con esas cosas. No estoy confiado, pero no tengo miedo”, dijo Yusef para después expresar “ella se ha encargado de prostituir mi imagen. Yo estoy feliz con lo que he hecho en Survivor México”.

Saadi se convierte en la eliminada de Survivor México

Tras un acalorado Concejo Tribal, Saadi, Yusef y Santiago fueron los elegidos para ir al Juego de la Extinción. Los participantes se enfrentaron a un juego de destreza, del cual Santiago y Yusef salieron bien librados.

Saadi no corrió con la mejor de las suertes, pues se convirtió en la eliminada de esta noche tras estar en la Tribu Jaguar, Los Otros y haber llegado a fusión.

Antes de marcharse, Saadi decidió regalarle su símbolo a Julián, asegurando que es uno de los participantes con los que ha hecho mayor química. Además, los memes no faltaron esta noche tras la salida de Saadi de Survivor México.

