Survivor México: Saadi explota y exhibe a Yusef en el Concejo Tribal.

Cada día que pasa dentro de Survivor México, la competencia se pone mucho más intensa, pues las rivalidades y estrategias son cada vez más fuertes, ya que nadie se quiere ir de la competencia.

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Una de las rivalidades más fuertes que se ha dado en las últimas semanas es la que protagonizan Yusef y Saadi, quien todavía sigue molesta con el atleta por su eliminación en los Jaguares, ya que afirma que fue traicionada.

Ahora que estamos en un momento clave dentro de Survivor México, Saadi no se va a quedar callada y le va a decir todo lo que tiene guardado a Yusef dentro del Concejo Tribal.

Saadi se lanza con todo en contra de Yusef en el Concejo Tribal.

Desde que empezó la tercera temporada de Survivor México, Warrior les dijo a los sobrevivientes que el Concejo Tribal era el lugar indicado para hablar de todo lo que les molestaba, por lo que Saadi aprovechó el espacio y no se quedó con nada.

Sin duda, en estos momentos el enemigo número uno de casi todos dentro de Survivor México es Yusef, quien durante las votaciones va a ser juzgado como una participante doble cara por todos los momentos que han pasado varios participantes con el deportista.

Yusef, yo creo que tengo más ovarios de lo que te cuelga ahí abajo

Tras las palabras de Saadi, todos sus compañeros se quedaron sin palabras, pues la bailarina mostró una actitud muy agresiva con Yusef. Con sus palabras lo único que ha dejado en claro, es que ella va a atacar a quien sea con tal de seguir sobreviviendo hasta llegar a la semana final de Survivor México.

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Ahora, solo queda esperar a ver los resultados de la estrategia de Saadi, pues recordemos que esta y la próxima semana son dos los eliminados de Survivor México, ya que al final solo deben quedar ocho sobrevivientes.