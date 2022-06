Survivor México: Tefi cuenta todos los detalles de su plática con Cathe.

Survivor México se encuentra más candente que nunca luego de la eliminación de Italivi, quien abandonó la competencia ayer viernes 24 de junio luego de quedar instalada en el Duelo de la Extinción donde luchó por su estadía en el reality de supervivencia, pero también por la platica que sostuvieron en días pasados Tefi Valenzuela y Cathe.

Cathe López cuenta que pasó un momento muy difícil en su vida.

El exilio ha comenzado a cobrar factura entre los participantes de Survivor México, así lo demostró Cathe López, integrante del equipo verde que abrió su corazón y compartió con Tefi uno de los momentos más dolorosos de su vida.

En una íntima charla con Tefi, Cathe contó un episodio de violencia que vivió. “Yo estaba en una fiesta… me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subía a un cuarto. Él cerró la puerta… me agarró los brazos y me azotó en la cama. Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo a que me juzgaran”, expresó momento antes de romper en llanto en los brazos de Tefi.

Tefi también fue víctima de violencia, por ello mostró su empatía con su compañera. “Créeme que te entiendo más que nadie… tú eres grande y puedes ser un ejemplo”, dijo.

Tefi habla sobre su charla con Cathe

Durante la emisión de Venga La Alegría Fin de Semana, Tefi reveló que para ella fue muy fuerte escuchar la confesión de Cathe.

Cuando le preguntaron cuáles habrían sido las circunstancias por las que su compañera abrió su corazón, Tefi respondió “yo creo que (…) Dios nos mandó juntas a ese reality porque cuando yo entré ni ella sabía que yo iba a estar ni yo sabía que ella iba a estar y cuando me vio, me dijo ‘cuando te vi entrar a la camioneta dije, no puede que está esta chica a la que yo quise hablarle hace dos años y quise contarle esto y que en el momento quise apoyar para que tuviera más fuerza en lo que estaba denunciado’”.

Tefi también reveló que cuando agarraron más confianza, Cathe le dijo que le iba a contar algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo, fue así como decidió abrirse con ella.

“Me pasa mucho, no solo con Cathe, quizás con otras mujeres y otras amigas que he tenido que me cuentan cosas difíciles que han pasado, como que se pueden abrir más conmigo porque se identifican o quizás saben lo que yo he pasado y se sienten libres de abrirse conmigo, entonces eso, creo le pasó a Cathe”.

Valenzuela mencionó que lo sucedido con Cathe es algo que también pasa con otras mujeres que guardan cosas y no han podido sacar, por lo que hizo un llamado a todas a ellas y les dijo que no están solas y siempre habrá alguien que las entienda y comprenda, así como también habrá quien las juzgue, no obstante, señaló que lo más importante es “agarrar valor y no quedarse calladas”.

Cuando le mencionaron que quizá Cathe no se abrió antes por temor a que la señalaran de que se quería colgar de la fama de alguien más y que la juzgaran, Tefi señaló que Cathe no es la única, pues todavía hay mujeres que están calladas y no son casos aislados, sino se ha convertido en un tema social en el que todos los días hay mujeres abus}adas, asesinadas y violentadas.

“Creo que es momento que, en vez de juzgar a una víctima, en vez de señalarla, entendamos y les abramos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra protección para que se animen a hablar y también para salir de este tipo de situaciones”.

A todas aquellas personas que se sienten ajenas a esto, les pidió abstenerse de dañar a alguien que de por sí ya vivió una situación complicada, así como también de crearse historias o hacer suposiciones de información que pueda circular al respecto, pues esto genera daño y lástima.