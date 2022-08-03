Survivor México: Yusef confronta a Gabo tras el robo del tótem.

Hace una semana vivimos un momento clave en Survivor México, pues uno de los objetos más codiciados se hizo presente en el Concejo Tribal, pero no fue en la forma que todos esperaban.

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Aunque había un acuerdo entre los integrantes de los Jaguares, Gabo le robó el tótem a Yusef y lo usó, pero sin la finalidad de salvar a alguien, sino para que dejara de ser un objeto de disputa entre los integrantes.

Yusef encaró a Gabo por el robo del tótem.

Luego de unos días y del polémico regreso de Yusef a los Jaguares, el atleta tomó la decisión de enfrentar al polémico periodista que ha estado en medio de la controversia desde el principio de la temporada.

Yo no estoy tan tranquilo, cuando me enteré de que fue Gabo, quien me robó el tótem, no sabía si estaba más enojado o decepcionado, pero también conmigo, porque ya estoy cansado. Cuando dijiste que lo ibas a usar para quemarlo y lo quemaste, no me sonó tan descabellado

El acto de robarlo fue lo que causó una gran decepción en el atleta, quien dejó clara su molestia.

Diciendo desde la semana uno que podía confiar en ti, que éramos amigos, cuando nos abrimos con lo de nuestros papás, siento que conectamos un poquito más. Al día siguiente, me robaste el tótem, yo no lo iba a usar, no era para mí, era para proteger a alguien del equipo

Ante las palabras de Yusef, Gabo explicó sus motivos y lo que lo llevó a tomar esa decisión de quemar el tótem.

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