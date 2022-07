Survivor México vivió uno de los episodios más controversiales de la temporada, luego de que Gabo Cuevas robó el tótem del pantalón de Yusef Farah.

Saadi está harta de que Gabo le falte al respeto y lo confronta.

Recordemos que la Tribu Jaguar perdió el duelo por el collar de inmunidad grupal, por lo que se vio obligado a mandar a tres participantes al Juego de la Extinción.

Ante el miedo de ser enviado al Juego de la Extinción, el reportero de espectáculos robó el tótem para protegerse y para acabar con los privilegios dentro de la tribu.

“Me siento mal porque traicioné a Yusef. Decidí robarlo porque quiero que se acabe el empoderamiento ya. Ya es justo acabar con esta situación que enloquece. Tenemos que quedar en igualdad de condiciones”, dijo en el Concejo Tribal.

Gabo Cuevas considera que no traicionó a su tribu, sino que puso orden dentro del campamento: “Yo no los traicioné, los salvé y les quité el vendaje para que vean las cosas cómo son”, reveló.

Yusef Farah se dijo decepcionado de Gabo Cuevas, pues en las últimas semanas habían formado una amistad: “No confiaste en mí, Gabriel”.

Ale Saadi es eliminada de Survivor México

Luego de la votación en el Concejo Tribal, Ale y Julián quedaron instalados en el Juego de la Extinción, pero Ale Saadi se quedó sin tótem y no pudo salvarse: “No es fácil cuidar un tótem y no es fácil tenerlo”, dijo la participante.

Al contar con el collar de inmunidad individual, David eligió a Santiago como tercer participante para ir al Juego de la Extinción.

Luego de un cardíaco juego de transportar piezas, la yucateca quedó eliminada tras la frustración de ser despojada de su tótem.

“Yo soy una de las personas que aunque pasaba hambre o me doliera algo... lo disfrutaba. Me quedo todo lo bonito que me enseñó mi tribu. No me arrepiento de haber entregado el tótem, los tiempos de Dios son perfectos”, concluyó.

