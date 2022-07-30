¿Quién es Jacky Ramírez, nueva participante de Survivor México?

El pasado viernes 22 de julio, Fátima Pérez abandonó Survivor México debido a una lesión en la rodilla, pues cayó de una esfera en una de las pruebas de lodo.

"Survivor me enseñó a poner punto final cuando mi salud está de por medio. Me voy feliz. Los quiero mucho y los voy a extrañar demasiado", fueron las palabras con las que se despidió la influencer.

Nahomi fue una de las más afectadas tras la salida de Fátima, pues se convirtió en un gran apoyo dentro de la competencia de supervivencia.

Sin embargo, en Survivor México ningún día es igual, pues una nueva integrante llega para unirse a las filas de la Tribu Halcón y reemplazar a Fátima.

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¿Quién es Jacky Ramírez, participante de Survivor México?

Se trata de Jacky Ramírez, una influencer de 24 años de edad que ha participado en Enamorándonos y en otro reality show de una cadena norteamericana

Acumula un millón de seguidores e Instagram, red social donde comparte fotos en la playa y otros destinos mexicanos.

Jacky Ramírez toma el lugar de Fátima Pérez y se une a las filas de la Tribu Halcón, intentando crear una estrategia y formar alianzas en uno de los momentos claves de la competencia

Fue en el Concejo Tribal de esta misma noche, donde Warrior dio la bienvenida a esta nueva participante del equipo verde: "Espero de corazón que sea una de las experiencias más inolvidables de tu vida".

Por su parte, la participante se dijo feliz por su llegada y por tener inmunidad una semana por ser nueva en la tribu: "Estoy súper contenta, llegué con todas las energías para ganar".

"Yo siento que aquí no hay grupitos, pero hay que ser súper fuertes mentalmente. Yo soy una líder nata, pero para mí esta tribu es la mejor", dijo Ramírez en su debut en Survivor México.

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