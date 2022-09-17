Eliminación de Yusef de Survivor México dejó estos memes.

Survivor México dio un giro inesperado este viernes de eliminación, pues nuestras playas fueron testigo de la eliminación de Yusef Farah. El biólogo se despidió de la competencia de un momento a otro, pues no contaba con las estrategias de sus rivales.

Luego de que todos los sobrevivientes votaron por Yusef en el Concejo Tribal y Catalina utilizó su medallón para invalidar su voto, el participante se tuvo que despedir esta noche.

Al igual que Jacky Ramírez, Yusef farah no tuvo con quien competir esta noche, por lo que las reglas obligaron al sobreviviente a apagar su fuego para siempre.

La inesperada eliminación de Yusef ha dividido las opiniones en las redes sociales, pues mientras unos piensan que es injusto, otros internautas han tomado las cosas con humor para crear divertidos memes.

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Eliminación de Yusef deja los memes más divertidos

Es claro que Yusef tiene un sólido grupo de fanáticos, quienes tomaron las plataformas digitales para dedicar emotivos mensajes de aliento. El biólogo se ganó el corazón de muchos con su nobleza, aunque incomodó a otros tantos con su liderazgo nato.

Recordemos que el biólogo se convirtió en uno de los caballeros más controversiales, pues desde el inicio de la temporada se le acusó de robar alimentos.

Sus romances con las mujeres de Survivor México, su manera de liderar y además de su contundente personalidad, también fueron otros factores para que los participantes se unieran en contra de él.

Miren, él es el que creía que Yusef iría a la final 😂🤣😂😂😂#SurvivorElimina pic.twitter.com/h4WjVEixho — Ernesto Zarate (@Azus_Zirus) September 17, 2022

Por ser un gran ser humano.#NosVamosConYusef. Vengaaaa Yusef tu manada te apoya. pic.twitter.com/FLseHy9Dbt — Juana Peña (@JuanaPe69883536) September 17, 2022

Realmente catalina eliminó a todos sus enemigos, Catalina reina de survivor y patrona de los jaguares y Yusef. #SurvivorElimina pic.twitter.com/HSMKkvLU6D — Don Sincero (@Patan_Principe) September 17, 2022

Al ver que Yusef se quedó fuera por fin #SurvivorElimina pic.twitter.com/Ba51lTAuHs — Sam-sam (@SamyVolturi) September 17, 2022

#SurvivorElimina

LA VENGANZA DE CATALINA!!!

Saco a Viridiana en un duelo de eliminación. Y fue la pieza clave para sacar a Yusef por medio de votaciones.

Le ganó a una alpinista y a un atleta de alto rendimiento. ES ICONICA. pic.twitter.com/AUeyIo3FSR — Lord Disparates (@Arbormon3) September 17, 2022

La Gran Final de Survivor México cada vez está más cerca, pues las playas de nuestro reality show demandan al campeón o campeona de esta temporada. No te pierdas la última semana del programa de supervivencia más demandante a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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