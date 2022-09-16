Julián y Kenta excluyen a Yusef tras ganar premio en Survivor México.

Esta noche se pusieron en juego dos collares de inmunidad individual dentro de Survivor México, salvando a dos participantes de ir al Juego de Extinción.

Julián y Kenta fueron los absolutos ganadores de la noche, quienes no podrán ser enviados al Juego de la Extinción esta semana. Por si fuera poco, ambos participantes también se ganaron un delicioso plato de paella con refresco.

Luego de un duelo de precisión y estabilidad de piezas de madera, Julián y Kenta disfrutaron de sus alimentos con la oportunidad de invitar a dos participantes más.

"Le extiendo la invitación a Cuchao", expresó Julián tras ser el ganador de la noche, mientras que Kenta dijo "Voy a escoger a Nahomi porque ella desde el día uno está al pendiente de mí".

Cuchao y Nahomi fueron los invitados de honor para comer paella, excluyendo a Yusef a pesar de haber compartido sus suministros para toda la tribu.

Recordemos que el biólogo ganó varios suministros a principio de la semana, pero decidió compartirlos con toda la tribu a pesar de la polémica y alianzas en su contra.

Julián y Kenta no valoraron el gesto de Yusef, pues decidieron compartir su premio con otros participantes dentro de la tribu. El biólogo no estaría nada contento por ser ignorado, pues ha mostrado solidaridad en los últimos días.

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Estos dos participantes están a salvo una semana más

El collar de inmunidad individual no solo eleva la autoestima de los participantes, sino también les brinda la oportunidad de estar a salvo una semana más.

En esta ocasión, Julián y Kenta se convirtieron en los ganadores del deseado premio, salvando su estadía una semana más en Survivor México.

Ambos hombres ganan el collar en un momento cumbre de la competencia, pues todos los concursantes se encuentran en la penúltima semana de nuestro reality show.

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