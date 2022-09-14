Survivor México: El bello gesto de Yusef que los demás ignoraron y despreciaron.

La competencia cada día se pone más cerrada dentro de las playas de Survivor México, pues estamos a una semana de conocer al ganador del reality más demandante de la televisión mexicana.

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Por este motivo, cada uno de los sobrevivientes tiene que seguir una estrategia diferente para poder evitar la mayor cantidad de votos en su contra, pero existen unos que tienen que hacer más méritos, pues a lo largo de las catorce semanas de competencia sumaron una cantidad importante de enemigos.

Uno de ellos es Yusef, quien se ha convertido en el objetivo a vencer por parte de sus compañeros, pues ser uno de los concursantes más fuertes y polémicos lo ha colocado como un riesgo para todos, quienes ya tienen varias alianzas para sacarlo.

Yusef tiene un gesto con sus compañeros, pero ellos lo ignoran.

Una de sus armas a lo largo de Survivor México, ha sido dar de lo que tiene para que todos dependa de sus suministros, pero todo parece indicar que nadie de ellos va a caer es los trucos de deportista, quien afirma que todo lo ha hecho de buena fe.

Aunque, muchos de los participantes están en contra de él por su fuerza y lealtad; Yusef demostró ser una persona muy comprensiva, pues el famoso mencionó estar dispuesto a compartir la comida que ganó con todos, aunque no sean parte de su tribu.

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Esos suministros eran míos y yo podía decidir qué hacer con ellos… obviamente se van a compartir… A estas instancias de la competencia la verdad de qué serviría, yo creo que sería muy triste el estar comiendo solo, sabiendo que los demás tienen hambre

Parece que las buenas acciones de Yusef, ya no son bien vistas por sus compañeros, aunque haga las cosas de corazón.

