VIDEO: Gabo Cuevas se burla de Jacky, se pone cocos para imitarla.

Estamos llegando al momento más importante de Survivor México, donde todos los participantes deben de tener la mejor estrategia para poder llegar a la temida fusión en donde las reglas cambian por completo.

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Sin embargo, los Halcones han tenido ciertos problemas para poder mantener a sus integrantes, pues primero se fue Tefi Valenzuela, en su lugar llegó Fátima para integrarse a ellos, lo hizo de la mejor forma, pero una lesión la dejó fuera de Survivor México.

Recientemente, llegó para sumarse con ellos Jacky, quien viene a demostrar que tiene todo lo necesario para poder ser una de las finalistas de Survivor México, pero Gabo Cuevas ya la conocía y habló al respecto.

Gabo Cuevas habló sobre la llegada de Jacky a Survivor México.

Fiel a su estilo siempre polémico, Gabo Cuevas dio su opinión sobre la experiencia que ha tenido con la joven influencer en el pasado, al grado de ponerse unos cocos para poder imitarla.

Opinó de Jacky esto, siento que ya vino esta chica incluida con salvavidas, que está padre porque las pruebas acuáticas las puede ganar muy bien. Se extraña una Fafa, aguerrida, intensa, que no se dejaba, que no cacaraqueaba y que, sobre todo, no buscaba intimidar

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Me pareció de mal gusto, el comentario que hizo Jacky en la ceremonia, en relación con que ella venía a ganar. Sé que es una chica que ama la fiesta, la vida pecadora, sé que es una niña de un carácter bastante fuerte y, sobre todo, sé que es una chava que le falta autenticidad. Se me hace una niña muy básica

Los días van a comenzar a pasar y Jacky tendrá que demostrar que tiene todo lo necesario para poder estar en Survivor México.

