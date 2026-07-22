¡Bobby Larios se quiebra! Confiesa el difícil momento que vive en Survivor México La Reliquia en Llamas

Las condiciones extremas de Survivor México La Reliquia en Llamas comienzan a pasar factura. Bobby Larios confesó que las noches en la isla han sido especialmente difíciles, ya que dormir en lugares incómodos y soportar los constantes dolores corporales se ha convertido en uno de sus mayores desafíos. Visiblemente agotado, su voz se quebró al hablar del desgaste físico y emocional que ha enfrentado desde su llegada, dejando claro que la supervivencia exige mucho más que fortaleza en los retos.