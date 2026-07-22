¡Bobby Larios se quiebra! Confiesa el difícil momento que vive en Survivor México La Reliquia en Llamas
El sobreviviente reveló que las noches en la isla han sido uno de los mayores retos desde que comenzó la competencia.
Las condiciones extremas de Survivor México La Reliquia en Llamas comienzan a pasar factura. Bobby Larios confesó que las noches en la isla han sido especialmente difíciles, ya que dormir en lugares incómodos y soportar los constantes dolores corporales se ha convertido en uno de sus mayores desafíos. Visiblemente agotado, su voz se quebró al hablar del desgaste físico y emocional que ha enfrentado desde su llegada, dejando claro que la supervivencia exige mucho más que fortaleza en los retos.