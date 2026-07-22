¡Llega el primer Consejo Tribal! Un intenso Juego de Extinción cambiará el rumbo de Survivor México La Reliquia en Llamas

La intensidad alcanza su punto máximo en Survivor México La Reliquia en Llamas con el primer Consejo Tribal y un Juego de Extinción que marcará el destino de los sobrevivientes. Tras días de desafíos, alianzas y conflictos, llega el momento de enfrentar una de las decisiones más importantes del inicio de la temporada. La tribu deberá asumir las consecuencias de su desempeño, mientras los participantes luchan por mantenerse en la competencia. La primera eliminación promete dejar momentos de alto impacto y podría tener un significado mucho mayor para el futuro del juego, cambiando por completo la estrategia y el rumbo de la temporada.