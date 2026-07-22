Resumen del martes 21 de julio: ¡Herramientas, recompensa y fuertes enfrentamientos!

El episodio del martes en Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo lleno de intensidad de principio a fin. Las tribus Halcón y Jaguar disputaron el Juego por las Herramientas y una pequeña recompensa que resultó clave para fortalecer su estancia en la isla. Sin embargo, más allá de las victorias, la convivencia comenzó a complicarse con los primeros desacuerdos, reclamos e incomodidades entre los sobrevivientes. Las diferencias de opinión y las estrategias empezaron a hacerse evidentes, dejando claro que la competencia no solo se gana en los circuitos, sino también en la manera de convivir y construir alianzas. Sin duda, fue un episodio que comenzó a definir el rumbo de las tribus.