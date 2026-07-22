¡Estalla el conflicto en Survivor México La Reliquia en Llamas! Acusaciones y reclamos sacuden a la tribu

La convivencia en Survivor México La Reliquia en Llamas llega a un punto de tensión cuando Azalia asegura haber sido manipulada por Sheila, desatando un intenso conflicto dentro de la tribu. En medio de la discusión, Julio decide confrontar directamente a Sheila por un fuerte malentendido, provocando que el resto de los sobrevivientes también expresen sus inconformidades y saquen a relucir diferencias acumuladas desde días atrás. El ambiente se torna cada vez más tenso y queda claro que, además de los retos físicos, las relaciones personales comienzan a influir en el rumbo de la competencia.