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Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 22 de julio

Una jornada llena de estrategia, intensos desafíos y una eliminación que cambió el rumbo de la competencia.

En el episodio de hoy de Survivor México La Reliquia en Llamas vivimos una jornada llena de estrategia, tensión y grandes emociones. Los sobrevivientes enfrentaron intensos desafíos, las alianzas comenzaron a fortalecerse mientras otras se fracturaron, y las decisiones tomadas podrían cambiar el rumbo de la competencia. Además, no faltaron los enfrentamientos, las sorpresas y los momentos que dejaron claro que, en Survivor, cualquier error puede costar muy caro.

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