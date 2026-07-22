¡Todo por el primer Tótem de Inmunidad Grupal! Un duelo que puede cambiar el destino de las tribus

La tensión aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas con el esperado Juego por el primer Tótem de Inmunidad Grupal. Las tribus Halcón y Jaguar se enfrentan en un desafío de alta exigencia, donde la fuerza, la resistencia y la estrategia serán fundamentales para quedarse con una de las victorias más importantes del arranque de la temporada. Obtener el Tótem de Inmunidad significa asegurar la permanencia de toda la tribu, mientras que el equipo derrotado comenzará a recorrer el difícil camino hacia la extinción. Cada punto y cada decisión pueden cambiar por completo el rumbo de la competencia.

