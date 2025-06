¡Se armó el drama! Dennis Arana defiende a Aranza y enfrenta a Duggan cara a cara en El Otro Lado de los Realities

El Otro Lado de los Realities no decepcionó y trajo el fuego que todos esperaban. El momento más tenso vino cuando un fan del público preguntó por qué Duggan dejó de seguir a Dennis Arana en redes. ¡Y boom! Se destapó la olla.

Dennis, sin titubeos, defendió a capa y espada a su amiga Aranza, dejando claro que no le parecía justo que se hablara de alguien que no estaba presente para defenderse. “Si se va a hablar del tema, Aranza merece réplica”, dijo firme. Y es que en el primer episodio se habló de manipulación y otras cositas, y él no iba a quedarse callado.

Duggan, por su parte, aclaró que no quería hablar de Aranza, solo respondió lo que los fans pedían. Afirmó que entiende que quienes quieren a Aranza salgan a defenderla, pero también dejó claro que está dispuesta a decirle las cosas en la cara… eso sí, reveló que también ha escuchado cosas que Aranza ha dicho de ella. ¡Uy!

En medio del fuego cruzado, Chicken intervino para decir que Dennis tenía todo el derecho de defender a su amiga. Dennis le agradeció, aunque confesó que no estaba de acuerdo con cómo se manejó todo, pero entendía que era parte del show.

Al final, Dennis pidió que ya se pasara la página, que cada quien siga con su vida y que si algún día Aranza decide hablar, será en sus propios términos. Incluso reveló que tras el fin de la relación entre las sobrevivientes, él se acercó a Duggan para mantener una amistad.

El drama está servido y El Otro Lado de los Realities sigue dando de qué hablar. ¿Team Aranza, Team Duggan o Team Sálvese quien pueda?