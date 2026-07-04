Los participantes de Survivor México que también brillaron en otros realities

Survivor México ha reunido a atletas, chefs, actores e influencers que ya sabían lo que era competir frente a las cámaras. Antes de llegar a la selva o incluso después de su paso por ella varios participantes también formaron parte de otros realities de TV Azteca, demostrando que pueden adaptarse a cualquier desafío.

Ya sea cocinando, superando circuitos o sobreviviendo en otros formatos de competencia, estos famosos han dejado huella en más de un programa de la televisora.

Los sobrevivientes que también brillaron en otros realities

Uno de los nombres más representativos es Pablo Martí, quien primero se convirtió en una de las grandes figuras de La Isla y años más tarde conquistó Survivor México, donde terminó levantando el trofeo de campeón. Su experiencia en competencias de resistencia y estrategia fue una de sus principales fortalezas.

Otro caso muy conocido es el de Ximena Duggan, quien debutó en Exatlón México como integrante del equipo azul y posteriormente llegó a Survivor México, donde volvió a demostrar su fortaleza física y mental hasta convertirse en una de las concursantes más recordadas del reality.

Yusef Farah también logró un lugar privilegiado en ambos formatos. Tras participar en varias temporadas de Exatlón México, dio el salto a Survivor México, donde rápidamente se convirtió en uno de los competidores más fuertes gracias a su condición física y capacidad para enfrentar los retos más demandantes.

La lista también incluye a Julio Camejo, quien después de participar en Survivor México se unió a MasterChef Celebrity México, mostrando una faceta completamente distinta al cambiar las pruebas de supervivencia por la cocina más famosa del país.

Y el intercambio entre realities continúa. Con la llegada de La Granja VIP, varios exparticipantes de Survivor México han comenzado a sonar entre los favoritos de los fans para integrarse al nuevo formato, demostrando que quienes sobreviven a la selva suelen estar listos para cualquier reto que les ponga TV Azteca enfrente.