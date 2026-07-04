¿Qué es la sepia? El ingrediente que podría salvar a un cocinero de MasterChef 24/7 este viernes 3 de julio

El viernes de salvación de este 3 de julio en MasterChef 24/7 es una noche donde cada punto cuenta y la suerte jugó un papel místico en las estaciones. La producción decidió dejar el destino de los seis cocineros en riesgo en las alas de un tradicional “pajarito de la suerte”, un entrañable personaje de feria que se encargó de seleccionar al azar las proteínas de la noche.

Entre opciones tan complejas como las mollejas de ternera, el camarón tigre, la jaiba suave o el camarón de cerdo, la fortuna dictó que el primer ingrediente estelar de la velada fuera la sepia. Con solo 25 minutos en el cronómetro y el mercado abierto, domar este producto se convirtió en la delgada línea entre subir al balcón o hundirse en el reto de eliminación.

¿Qué es la sepia? El primer ingrediente que cocinaron en MasterChef 24/7 este viernes 3 de julio

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la sepia es un molusco alargado y aplanado que habita en mares templados de todo el mundo. Tiene ocho brazos cortos y dos tentáculos más largos, y es una criatura marina venerada en las culturas costeras por su carne sumamente tierna y su sabor distintivo, que aporta una textura única tanto en frituras y guisos como en arroces marineros.

Beneficios de la sepia

Pero más allá de su versatilidad, la sepia es una joya nutricional gracias a su alto contenido proteico de excelente calidad y es ideal para menús balanceados debido a que es baja en calorías y grasas saturadas. Además, es rica en minerales esenciales como el zinc, el hierro y el selenio, aporta una fuerte dosis de vitamina B12 para la regeneración celular y es una fuente natural de ácidos grasos omega-3 y calcio, idóneos para proteger el sistema cardiovascular y la salud ósea.

El reto de los 25 minutos este viernes 3 de julio en MasterChef 24/7

A pesar de sus múltiples virtudes, la sepia no perdona los descuidos técnicos, ya que si se pasa de cocción, su textura se vuelve similar a una goma masticable; si queda corta, el plato resulta incomible. Con el mercado abierto a su disposición, los participantes tuvieron que activar su memoria gastronómica a velocidad luz para idear una receta que honrara al producto.