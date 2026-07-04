¡La suerte determina la gala de salvación! Dos invitados especiales llegan a MasterChef 24/7

Comenzó la gala de salvación de MasterChef 24/7 y aunque el talento y la creatividad de los cocineros seguirá siendo vital para evitar el próximo domingo de eliminación, en esta ocasión la suerte jugará un papel clave, pues un par de invitados especiales se encargarán de determinar las proteínas con las que los participantes tendrán que preparar sus propuestas culinarias. ¿De qué trata el reto de esta noche? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los pajaritos de la suerte engalanan MasterChef 24/7

Después de que Claudia Lizaldi le diera la bienvenida al público que sintonizó la transmisión desde las 20:30 horas, los paladares más exigentes de México le compartieron a los participantes del reality show que tendrían que cocinar en tres retos y que en cada ronda sus platillos recibirían calificaciones del 1 al 10. Al final de la noche, los cuatro concursantes que tuvieran los promedios más bajos recibirían un mandil negro y tendrían que salvarse el domingo 5 de julio, mientras que los dos restantes subirían directamente al balcón.

Posteriormente, la conductora se encargó de presentar a "Canelo" y "Copetes", los pajaritos de la suerte, los cuales estuvieron acompañados por el señor Miguel Ángel Burgos, y es que las aves serían las encargadas de elegir la proteína a cocinar para los tres retos de la noche y para el primer desafío, uno de los animales escogió la sepia.

Sin embargo, las sorpresas se hicieron presentes en la gala, pues durante la primera preparación, Lizaldi se valió de los pajaritos de la suerte para que agregaran un ingrediente al platillo de los cocineros, el cual fue macadamia, por lo que los participantes tuvieron que correr al mercado por ella.

Cabe señalar que también fue revelada la ventaja para Lancer como ganador del reto express de este día y es que el cocinero podrá congelar a un compañero en cada etapa del reto durante cinco minutos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al octavo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Diego, Emmanuel, Flor, Jazmín, Michelle y Luis; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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