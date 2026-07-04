Esta es la poderosa ventaja que Lancer tiene este viernes 3 de julio en MasterChef 24/7

La tensión se respira en cada rincón de la cocina más famosa de México. Este viernes 3 de julio , MasterChef 24/7 se viste de gala para una de las jornadas más demandantes de la competencia: el ansiado "Viernes de salvación". En esta ocasión son 6 los cocineros que tendrán que darlo todo para poder subir al balcón: Nora, Claudia, Lancer, Carmen, Camila y Julio.

En esta ocasión, los participantes deberán encender los fogones en tres retos consecutivos, donde cada plato será evaluado por los jueces con una calificación estricta del 1 al 10. Al final de la noche, las dos puntuaciones más altas ganarán su pase al balcón, mientras que los cuatro restantes caerán al abismo del delantal negro.

Sin embargo, antes de iniciar el reto culinario, el Mundo MasterChef 24/7 fue testigo de una espectacular MasterClass enfocada en el complejo arte del caramelo y la creación de esculturas dulces. Fue en el reto exprés donde Lancer sacó la casta, demostrando una precisión impecable que no solo le valió los aplausos de los chefs, sino también un beneficio que promete poner a temblar a sus compañeros.

La ventaja de Lancer en MasterChef 24/7 este viernes 3 de julioPor lo anterior, la conductora Claudia Lizaldi reveló el poder de la ventaja que Lancer lleva bajo el brazo para esta noche. El ganador del reto exprés obtuvo el poder de congelar por cinco minutos al competidor que él decida durante cada una de las rondas de cocción. Una estrategia de este tamaño puede arruinarle el emplatado o los tiempos a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos.