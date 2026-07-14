Conoce a Abel Robles, el nuevo sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

El gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas se encuentra a la vuelta de la esquina y aunque todavía no se han revelado los nombres de todos los sobrevivientes que vivirán la nueva temporada del reality show, hay 12 que ya confirmaron su presencia, por lo que en esta ocasión te invitamos a conocer un poco más de Abel Robles.

¿Quién es Abel Robles?

Abel es un conocido fisicoculturista nacido en Hermosillo, Sonora que cuenta con 486 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 696.4 mil en TikTok.

A sus 31 años, Robles se ha consolidado como preparador físico y creador de contenido, construyendo una carrera basada en la disciplina, el esfuerzo y una inquebrantable mentalidad competitiva.

Más allá del prestigio del título que puede traer Survivor México La Reliquia en Llamas, el sonorense busca conquistar el premio para cumplir uno de los sueños más importantes de su vida: comprarle una casa a su mamá como agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado.

Cabe recordar que el también campeón nacional de bodybuilding no es ningún desconocido para los realities, pues también formó parte de Tentados por la fortuna en el año 2024 y reconoce a Rasta, concursante de Survivor México (2024) y Survivor México: Héroes y Villanos, como uno de los sobrevivientes que más admira por su fortaleza y determinación.

¿Quiénes son los participantes confirmados de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Recuerda que todavía faltan cuatro nombres por revelar que completarán el elenco de 16 personalidades que vivirán en las condiciones extremas que ofrecerá Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Cuándo inicia Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará este próximo lunes 20 de julio en punto de las 06:30 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra en el reality show en nuestras redes sociales.