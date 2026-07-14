Conoce a Abel Robles, el nuevo sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas
El fisicoculturista vuelve a un reality show de TV Azteca después de haber participado en Tentados por la fortuna
El gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas se encuentra a la vuelta de la esquina y aunque todavía no se han revelado los nombres de todos los sobrevivientes que vivirán la nueva temporada del reality show, hay 12 que ya confirmaron su presencia, por lo que en esta ocasión te invitamos a conocer un poco más de Abel Robles.
¿Quién es Abel Robles?
Abel es un conocido fisicoculturista nacido en Hermosillo, Sonora que cuenta con 486 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 696.4 mil en TikTok.
A sus 31 años, Robles se ha consolidado como preparador físico y creador de contenido, construyendo una carrera basada en la disciplina, el esfuerzo y una inquebrantable mentalidad competitiva.
Más allá del prestigio del título que puede traer Survivor México La Reliquia en Llamas, el sonorense busca conquistar el premio para cumplir uno de los sueños más importantes de su vida: comprarle una casa a su mamá como agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado.
Cabe recordar que el también campeón nacional de bodybuilding no es ningún desconocido para los realities, pues también formó parte de Tentados por la fortuna en el año 2024 y reconoce a Rasta, concursante de Survivor México (2024) y Survivor México: Héroes y Villanos, como uno de los sobrevivientes que más admira por su fortaleza y determinación.
¿Quiénes son los participantes confirmados de Survivor México La Reliquia en Llamas?
Viviann Baeza
Shada Hernández
Sahit Sosa
Julio Camejo
Rey Grupero
Anahí Izali
Abel Robles
Tzasna Carrasco
Aurélie Garzonio
Javier Márquez
Azalia “La Negra”
Bobby Larios
Recuerda que todavía faltan cuatro nombres por revelar que completarán el elenco de 16 personalidades que vivirán en las condiciones extremas que ofrecerá Survivor México La Reliquia en Llamas.
¿Cuándo inicia Survivor México La Reliquia en Llamas?
Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará este próximo lunes 20 de julio en punto de las 06:30 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra en el reality show en nuestras redes sociales.