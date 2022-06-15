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Programa 1 | 15 de junio 2022 | Gran Estreno de Survivor México 2022.

Inicia la tercera temporada de Survivor México 2022. Carlos Guerrero “Warrior” dio la bienvenida a los 22 sobrevivientes que se enfrentan por recompensas.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia la tercera temporada de Survivor México 2022. Carlos Guerrero “Warrior” dio la bienvenida a los 22 sobrevivientes que se enfrentan por recompensas. Carlos Guerrero “Warrior” tuvo que intervenir entre los gritos y empujones de los sobrevivientes por exceso de fuerza durante el juego por los suministros.

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