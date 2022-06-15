Programa 1 | 15 de junio 2022 | Gran Estreno de Survivor México 2022.
Inicia la tercera temporada de Survivor México 2022. Carlos Guerrero “Warrior” dio la bienvenida a los 22 sobrevivientes que se enfrentan por recompensas.
Inicia la tercera temporada de Survivor México 2022. Carlos Guerrero “Warrior” dio la bienvenida a los 22 sobrevivientes que se enfrentan por recompensas. Carlos Guerrero “Warrior” tuvo que intervenir entre los gritos y empujones de los sobrevivientes por exceso de fuerza durante el juego por los suministros.