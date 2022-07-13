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Programa 13 | 13 de julio 2022 | Suministros en Survivor México 2022.

Arranca la semana 5, Jaguares y Halcones se enfrentan por los suministros Survivor México. Los Jaguares tomaron la delantera y consiguieron los suministros.

Por: Redacción Azteca UNO

Arranca la semana 5, Jaguares y Halcones se enfrentan por los suministros Survivor México. Los Jaguares tomaron la delantera y consiguieron los suministros. La tribu Halcón logró remontar en el juego por la recompensa Survivor México y consiguieron cobijas, café y una hamaca.

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