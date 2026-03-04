¡Expulsan a Ricardo Casares del Sin Palabras en una jornada para el olvido!
La pesadilla para Ricardo Casares en el Sin Palabras comenzó tras un polémico punto jugado por Luz Elena, pero todo llegó al límite tras quedar expulsado del juego.
El ‘divorcio’ de Ricardo Casares con el dado del Sin Palabras se hizo patente desde su primer tiro en el juego, pero la pesadilla para el conductor comenzó tras un polémico punto en juego suspendido por el juez. Así se vivió la expulsión de Ricardo Casares en el Sin Palabras de media semana.