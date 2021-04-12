FOTOS: Jaguares y Halcones lucharon hasta el final en la segunda prueba de inmunidad para mantenerse juntos.

A unas horas del Juego de Extinción, la prueba más importante de la semana en Survivor México, continuaba la tensión y conflictos en la tribu Jaguar, Gabo Cuevas se sentía decepcionado y molesto por la decisión de su equipo al sentenciarlo, pero al final decidió cambiar la estrategia y disculparse con sus compañeros.

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En la tribu Halcón también había problemas con una de sus integrantes, Bella se había convertido en uno de los elementos más débiles del equipo. Después de sufrir un golpe de calor, su estado de salud no mejoraba, los integrantes de su tribu empezaron a dudar de ella.

Ambas tribus pasaron una noche intensa, pero era hora de unirse y trabajar en equipo para mantener a salvo a la mayoría de sus sobrevivientes.

Jaguares y Halcones llegaron a la segunda prueba por la inmunidad, desde el primer instante del juego se notó la ventaja de la tribu amarilla.

Los Jaguares obtuvieron los primeros cuatro puntos de la prueba sin dar tregua a los Halcones, la preocupación crecía para la tribu verde, pues la ventaja de sus rivales era muy grande.

Los Halcones consiguieron su primer punto, el marcador estaba cuatro a uno, aunque la diferencia era abismal, la esperanza de los verdes continuaba viva. Finalmente los Jaguares consiguieron el triunfo, Kristal Silva fue la encargada de levantar la última bandera para su tribu.

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Al ser vencidos por los amarillos, los Halcones llegaron al concejo tribal y decidieron que Bella fuera la rival de Gabo en el juego de la extinción.

Gabo y Bella se enfrentaron a un reto complicado, en el que la concentración y paciencia fueron claves para triunfar, “el efecto dominó” marcaría su destino en la competencia. Al final Bella de la Vega logró vencer a Gabriel Cuevas, quien vio su fuego extinguirse a tan solo una semana de estancia en Survivor México.

