FOTOS: En busca de la Inmunidad grupal e individual. Halcones y Jaguares ponen a prueba su concentración y trabajo en equipo.

Un nuevo programa de Survivor México está aquí. Los sobrevivientes buscan alimentos y elementos que pueden utilizar para armar sus refugios contra el Sol, la lluvia y el aire de las junglas y playas de Survivor México.

Quizá te puede interesar: FOTOS: Jaguares y Halcones se enfrentan por suministros en pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y equilibrio.

La tribu Halcón ha pasado cuatro días sin poder crear fuego, la desesperación está presente en los integrantes de la tribu. Por otro lado, la tribu Jaguar está escasa de alimentos y todos los integrantes ayudan a recolectar.

Gabriel Cuevas sufrió un resbalón al tratar de conseguir cocos de una palmera y sufrió heridas. Al regresar de limpiar sus heridas se percató que sus compañeros olvidaron guardar su porción de alimento.

Bárbara Falconi con apoyo de Gary Centeno y ChiCKen Muñoz, lograron crear una leve brasa para que finalmente el líder, Pablo Martí inicie una fogata cerca del refugio. Los sobrevivientes deberán abandonar el refugio para enfrentarse al siguiente juego.

También podría interesarte: FOTOS: Inicia la nueva temporada de Survivor México. Lo entregarán todo por ganar la supervivencia en los ambientes más extremos.

‘Warrior’ puso a prueba a los sobrevivientes que desean obtener el collar de inmunidad individual de Survivor México. Bárbara Falconi y Aranza Carreiro resultaron victoriosas del juego individual.

Halcones y Jaguares se enfrentan por el tótem de inmunidad grupal. Deberán llenar los contenedores de agua para conseguir la llave que abre el cofre que contiene las piezas de un rompecabezas. La tribu Halcón obtuvo el triunfo y se salva de nominar a un integrante al juego por la Extinción de Survivor México.

Ambas tribus regresan a su campamento pero los integrantes de la tribu Jaguar deberán pensar a quién mandarán al juego por la Extinción. Gabo Cuevas obtuvo un total de nueve votos y está preparado para enfrentarse a quien sea.

