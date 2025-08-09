¿Quién fue el eliminado de Survivor México Héroes y Villanos HOY 8 de agosto?
Te decimos quién es el sobreviviente que tuvo que abandonar la competencia y se convierte en el primer eliminado de Survivor México Héroes y Villanos en la etapa de la fusión.
Llegó el fin de la primera semana de fusión, donde sólo se encuentran los sobrevivientes más fuertes de la temporada. La sorpresa del eliminado dejó con la boca abierta a más de uno en Survivor México Héroes y Villanos.
Collar de Inmunidad Individual
En esta primera semana, una dinámica que sorprendió a todos fue en la cena de los participantes que forman parte de esta etapa del reality show, donde Janette obtuvo el primer collar de inmunidad individual, mandando a Sergio y Kenta al duelo de extinción de manera directa.
El pasado jueves, se llevó a cabo una de las pruebas más severas de Survivor México Héroes y Villanos. En este reto, Aarón rompió récord al demostrar su resistencia en las duras condiciones climáticas de la competencia.
¿Quién fue el eliminado de Survivor México Héroes y Villanos?
