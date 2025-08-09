¿Quién fue el eliminado de Survivor México Héroes y Villanos HOY 8 de agosto?

Llegó el fin de la primera semana de fusión, donde sólo se encuentran los sobrevivientes más fuertes de la temporada. La sorpresa del eliminado dejó con la boca abierta a más de uno en Survivor México Héroes y Villanos.

Collar de Inmunidad Individual

En esta primera semana, una dinámica que sorprendió a todos fue en la cena de los participantes que forman parte de esta etapa del reality show, donde Janette obtuvo el primer collar de inmunidad individual, mandando a Sergio y Kenta al duelo de extinción de manera directa.

El pasado jueves, se llevó a cabo una de las pruebas más severas de Survivor México Héroes y Villanos. En este reto, Aarón rompió récord al demostrar su resistencia en las duras condiciones climáticas de la competencia.

¿Quién fue el eliminado de Survivor México Héroes y Villanos?

Descubre quién tuvo que abandonar Survivor México Héroes y Villanos, este 8 de agosto de 2025 en el programa que se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.

