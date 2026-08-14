¡Aurélie y Sahit coinciden en darle un Tótem de Inmunidad a Azalia en Survivor México La Reliquia en Llamas!

Tras su victoria en el Juego por la Inmunidad Grupal, Aurélie y Sahit coincidieron en darle un preciado Tótem de Inmunidad a Azalia en Survivor México La Reliquia en Llamas con el fin de que estuviera a salvo en el Concejo tribal de esta noche. Cabe señalar que la sobreviviente de la tribu amarilla tuvo una importante conversación con Anahí, quien se sinceró sobre su estado emocional en el reality show.