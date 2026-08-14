¡La lluvia se hace presente en el Juego por la Inmunidad Grupal de Survivor México La Reliquia en Llamas!

En medio de la “tormenta de extinciones” y de la lluvia que se hizo presente, las dos tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas se enfrentaron en el Juego por la Inmunidad Grupal por una esperada recompensa y más importante aún, por su protección de cara al Concejo tribal de esta noche. Además, los sobrevivientes del equipo perdedor se disputaron el único collar de Inmunidad Individual con el fin de permanecer tranquilos en el evento que determinará al siguiente eliminado del reality show.