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Los sobrevivientes reaccionan a la salida de Sebastián de Survivor México La Reliquia en Llamas

Las tribus hablaron sobre la forma en que Sebastián se marchó del reality show y las repercusiones que traerá su eliminación

Tras la salida de Sebastián de Survivor México La Reliquia en Llamas, los sobrevivientes hablaron sobre la polémica forma en que se marchó del reality show y las repercusiones que traerá su eliminación. Por otro lado, Abel y Avril comentaron sobre su relación de cara a la gran final de la competencia, mientras que Aurélie y Sahit definieron los siguientes pasos de su estrategia grupal.

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