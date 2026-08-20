Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 20 de agosto

Con su presencia en la gran semifinal de Survivor México La Reliquia en Llamas en juego, los sobrevivientes, al igual que los últimos días, se enfrentaron en rondas clasificatorias tanto por el único collar de Inmunidad Individual del día como por una recompensa que podrían compartir con algunos compañeros. La ganadora del reto sacudió las estrategias del resto de los participantes, quienes comenzaron a definir sus planes para el Concejo Tribal en dos frentes distintos. Por otro lado, se llevó a cabo el cuarto Juego de Extinción de la última semana de la extrema competencia.